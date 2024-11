Viih Tube e Eliezer se tornam pais pela segunda vez

Nasceu, nesta segunda-feira (11), Ravi, segundo filho de Viih Tube com Eliezer. O ex-BBB anunciou nas redes sociais o nascimento do menino. "Ravi nasceu às 19h49, com 3,76 quilos e 49 centímetros", escreveu. Eles já são pais da menina Lua.

Viih Tube e Eliezer (foto: Foto reprodução Instagram)

Em abril, eles anunciaram a gravidez durante uma conversa com Ana Maria Braga, no "Mais Você". Durante o programa, os dois influenciadores e ex-BBBs levaram Lua para contar a novidade. "A gente estava querendo já, desde quando a Lua nasceu. Era só respeitar meu corpo voltar", contou Viih a Ana Maria.