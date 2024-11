Ana Castela levou o Grammy Latino de melhor Álbum sertanejo

Ana Castela foi um dos destaques da noite de quinta-feira ao receber o primeiro grande prêmio de sua carreira e arrematou o Grammy Latino. A cantora levou o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Boiadeira Internacional (Ao Vivo). De chapéu, botas e um look preto de paetês, a artista, de 20 anos, recebeu o prêmio das mãos de Gloria Groove, com a voz embargada.

"Eu sou Ana Castela e sou do Brasil, e estou muito muito muito contente de estar aqui. Quero agradecer à minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo", disse Ana, muito emocionada. "Quero agradecer ao meu irmão, meu amigo, meu pai, Rodolfo, muito obrigada a todos que estão aqui. Aqui é Brasil", se emocionou a cantora, que misturou espanhol e português no palco.

Ana concorria com Paraíso Particular (Ao Vivo), de Gusttavo Lima; Cintilante (Ao Vivo), de Simone Mendes; Raiz Goiânia (Ao Vivo), de Lauana Prado; e Luan City 2.0 (Ao Vivo), de Luan Santana.