SBT troca Michelle Barros por Márcia Dantas no ‘Chega Mais’

O SBT anunciou as principais novidades em sua programação nesta última quinta-feira, 14/11. Em nota enviada para a imprensa, a emissora efetiva Márcia Dantas como nova apresentadora do Chega Mais Notícias e sua estreia no formato acontece nesta segunda-feira, 18/11. Com essa mudança, Michelle Barros segue no time de apresentadores do Chega Mais ao lado de Paulo Mathias e Regina Volpato. Inclusive, a loira encerra seu contrato no próximo mês. A justificativa do seu desligamento se deve à aproximação da filha que mora no exterior.

Conhecida pelo grande público devido ao carisma na frente das câmeras, a jornalista retorna às manhãs após sua longa passagem no antigo formato do Primeiro Impacto. Desta vez, Márcia Dantas será vista apenas em São Paulo por se tratar de um horário local, já que as filiais-afiliadas possuem seus noticiosos com viés policial e popular. Sua saída do Tá Na Hora foi confirmada no dia 6 deste mês e a nova gestão já buscava novos ares para a contratada.

Confira o comunicado:

A assessoria de comunicação do SBT informa que, a partir de segunda-feira (18), o Chega Mais Notícias será ancorado por Márcia Dantas. A jornalista seguirá com a missão de levar ao público as informações do momento no programa que vai ao ar das 11h às 13h30. Ressaltamos ainda que Michelle Barros continuará na apresentação do Chega Mais, ao lado de Paulo Mathias e Regina Volpato, das 09h às 11h da manhã.