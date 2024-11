Ex- ‘Globais’, casal de apresentadores pode ser aposta da Record à frente do Power Couple Brasil

Em 2025, o Power Couple Brasil poderá estar de volta nas telinhas da Record e, para isso, a emissora da Barra Funda já teria contratado um casal de apresentadores que foi da TV Globo para estar no comando da atração.

Felipe Andreoli e Rafa Brites acabaram de assinar contrato com a emissora da Barra Funda e serão os apresentadores do Power Couple. Essa será a primeira vez que teremos uma dupla apresentando o reality show.

Andreoli acabou de deixar a TV Globo depois de 10 anos na emissora. Ele mantinha um quadro no programa de Ana Maria Braga comentando os últimos acontecimentos do mundo esportivo. Já a sua esposa, Rafa Brites, foi repórter do Mais Você e chegou a migrar para o extinto Vídeo Show, mas pediu demissão da emissora por insatisfação pessoal e para ficar mais tempo com os filhos, Rocco e Leon.

Ainda sem data de estreia, o Power Couple deverá estrear no mês de abril na programação da TV Record.

As informações são da coluna Katia Flávia, do Jornal de Brasília.