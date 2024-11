Carlinhos Maia admite traição e espera o mesmo de Lucas Guimarães

Carlinhos Maia abriu o coração e contou que não tem medo de ser traído por seu marido, Lucas Guimarães. O influenciador concedeu uma entrevista ao podcast 'PodPah' e revelou que já traiu o amado, deixando claro que o deixou livre para “dar o troco”.

“Já aprontei para caramba nesses deslumbres, tanto que esses dias cheguei para ele e falei 'vou lhe dar carta-branca, vai lá e desconta, faz o que você quiser, porque é merecimento'. A gente está nessa evolução de papo”, disse ele.

“Eu errei, aprontei, traí. Acho que hoje eu aguento [se ele quiser se 'vingar'], porque eu sou um cara muito justo. Sei que ele é o grande amor da minha vida. Sei que não vou ter outro amor de 14 anos, que não vou ter outra história [como essa]”, disparou.

O famoso ainda aproveitou para declarar seu amor pelo apresentador do SBT. “Uma traição não vence a história. Claro que nada justifica a traição... Mas tem umas coisas que se justificam, sim, porque o ser humano é avacalhado... E a nossa parada sempre foi na base da sinceridade. Somos dois homens casados, mas é da natureza 'viadística' ser mais safado”, brincou.

“[Falei para ele] 'Te amo tanto que sei que essa mágoa é uma coisa que vai ecoar para sempre porque você não me traiu, o seu caráter nesse ponto foi melhor que o meu. O meu foi mais fraco. Não é uma coisa de que me orgulho'. Jamais vou encontrar alguém como ele. Digo que, se ele quiser um tempo, estarei esperando por ele o tempo que for necessário. Fui o primeiro homem da vida dele. Eu não [fui o primeiro dele]”, concluiu.

O assunto é claro que tomou uma repercussão grande nas redes sociais.