Antonia Fontenelle é capa de revista internacional nos Estados Unidos

A atriz, apresentadora e produtora brasileira Antonia Fontenelle é a grande estrela da edição de estreia da I CAN-mag, uma revista bilíngue lançada nos Estados Unidos que visa fortalecer os laços culturais entre Brasil e América. Com um ensaio luxuoso, a publicação destaca Fontenelle como uma mulher multifacetada e corajosa, reconhecida no Brasil por sua personalidade marcante e sua trajetória profissional extensa, que inclui passagens pelo teatro, televisão e seu canal de entrevistas no YouTube, "Na Lata com Antonia", onde acumula quase três milhões de inscritos.

Antonia Fontenelle (foto: Foto reprodução)

Na entrevista exclusiva, Antonia fala sobre sua recente mudança para os Estados Unidos, onde busca uma nova fase de sua carreira aos 50 anos. Questionada sobre o que motivou sua saída do Brasil, ela revela que, embora ame o país, acredita que a falta de educação e respeito ao próximo dificultam a convivência no dia a dia. Las Vegas, sua cidade atual, foi escolhida por ser um lugar tranquilo para criar seus filhos, com ruas limpas e uma qualidade de vida que Fontenelle valoriza. “Todos me fazem essa pergunta sobre por que Las Vegas. Las Vegas é um lugar delicioso para morar... com o pôr do sol mais lindo do mundo e sol todos os dias, mesmo no inverno”, explica.

Antonia Fontenelle (foto: Foto reprodução)

Mesmo ainda aperfeiçoando seu inglês, Antonia já está se lançando em um novo projeto, o "The Lady Fontenelle Show", um talk show no YouTube onde pretende compartilhar entrevistas e reportagens exclusivas, inclusive uma cobertura do renomado Sundance Film Festival em janeiro, em Utah. Ela destaca que seu objetivo final é apresentar um programa com plateia nos Estados Unidos, seja para a TV ou para o YouTube, onde possa demonstrar sua paixão pelo calor humano e pela interação direta com o público. “Enquanto meu inglês não fica fluente, resolvi iniciar esse projeto mesmo assim, sem o menor pudor. Faço questão de mostrar a todos a minha evolução”, diz Fontenelle, animada com os novos desafios.

Antonia Fontenelle (foto: Foto reprodução)

Fontenelle também revela a satisfação com a liberdade e anonimato que experimenta em sua nova vida americana. Diferente de sua rotina no Brasil, onde é constantemente reconhecida pelo público, nos Estados Unidos ela desfruta de uma "fase ghost", na qual realiza atividades diárias simples, como levar o filho Salvatore à escola e ir ao supermercado, sem ser abordada por fãs. “Ninguém me conhece, é uma sensação deliciosa de liberdade. Amo ser reconhecida pelo meu trabalho, mas está sendo muito bom essa fase”, conta.

Embora atualmente esteja focada em seu papel de apresentadora, Antonia não descarta a possibilidade de atuar em inglês no futuro e até de se eternizar como atriz no cenário americano. “Vou querer passar pela experiência de atuar para me eternizar aqui também”, afirma. Contudo, ela esclarece que, no momento, seu principal foco é a apresentação e a criação de conteúdo.

Antonia Fontenelle (foto: Foto reprodução)

A revista pode ser acessada pelo link: https://www.icanmag.online/