Sophie Charlotte, Simone Mendes e Xamã marcam presença no aniversário de Rodrigo Branco em Miami

A festa de aniversário de Rodrigo Branco foi um evento impressionante. Realizada na badalada Music Mansion by Billboard Brasil, em Miami, o evento, que foi realizado na quarta-feira (13), contou com a presença de um verdadeiro elenco estrelado, incluindo Sophie Charlotte, Xamã, Dani Souza, Mirella Santos, Nicole Bahls, Tierry, Simone Mendes, Kaká Diniz, Blogueirinha e muito mais. Em plena semana do Grammy Latino, a celebração foi um aquecimento de luxo para o evento principal, que acontece nesta quinta-feira (14), reunindo celebridades e profissionais da música em uma noite memorável.

Xamã e Sophie Charlotte (foto: Foto divulgação )

Para Rodrigo, comemorar seus 40 anos ao lado de amigos e nomes de peso da indústria musical foi um momento especial. “Foi incrível poder comemorar esses dias com pessoas que amo e admiro muito!”, declarou o empresário, famoso por suas conexões no meio artístico e suas festas exuberantes em Orlando.

Momentos emocionantes da noite, registrados no Instagram do empresário, destacaram detalhes luxuosos: o impressionante painel de led da Peach Led, arranjos florais sofisticados de Max Eventos Design e um menu de primeira, assinado pela chef Ana Montag, com o apoio da Sagrado. As pizzas preparadas na hora pela Bella Italia by Chef Enrico e os drinques exclusivos servidos pela Sintonia Bartenders e a brasileira Twister Caipirinhas completaram a experiência gastronômica.

Simone Mendes e Kaká Diniz (foto: Foto divulgação )

A festa seguiu animada até a E11EVEN Miami, presente no Top 10 das baladas mais icônicas do mundo. Rodrigo Branco, que também celebra 10 anos de vida nos EUA, trouxe a energia de Orlando para Miami, consolidando-se como um anfitrião inesquecível entre os famosos.

Rodrigo Branco e Nicole Bahls (foto: Foto divulgação )

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Rodrigo Branco é uma presença marcante e versátil, atuando como empresário, diretor de TV, publicitário, jornalista e consultor de marketing. Em suas redes, ele revela não apenas momentos ao lado de grandes personalidades, mas também uma trajetória rica e multifacetada que combina carisma, entretenimento e espírito empreendedor.

Tierry (foto: Foto divulgação )