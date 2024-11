Jojo Todynho nega a perda de contratos por posicionamento político

Recentemente, a influenciadora encerrou a parceria com duas grandes marcas - (crédito: Foto reproduçao internet)

Desde que se posicionou politicamente a favor da direita e surgiu em uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro, Jojo Todynho viu sua popularidade nas redes sociais despencar significativamente.

Um dos grandes estopins para a baixa na popularidade da cantora, também se deu por conta do rompimento explícito com a comunidade LGBTQIAPN+ culminando com a retirada da música “Arrasou Viado”, das plataformas de músicas digitais, o que foi encarado pela comunidade como uma retaliação da artista.

Como consequência, veículos de imprensa chegaram a apontar que Jojo Todynho teria perdido dois grandes contratos publicitários com grande marcas, envolvendo uma empresa do ramo de cosméticos e outra do ramo alimentício.

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, do portal LeoDias, a influenciadora confidenciou que as informações não procedem e que os contratos já tinham a validade programada, apenas coincidindo com o momento de baixa por conta de seus posicionamentos.

A empresa de cosméticos que Jojo representava, já havia se pronunciado e informado que o contrato com a artista que termina somente em dezembro, seria cumprido por ambas as partes até o final, mesmo com Jojo se posicionando contra a marca e chegar a publicar um vídeo, pedindo para seus seguidores não consumirem mais os produtos da marca.

Já no caso da empresa do ramo alimentício, publicado com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, Jojo informou que o contrato com a marca havia sido finalizado desde setembro.