Bruno Di Simone assume romance com cantor Móy

Bruno Di Simone e Móy, assumiram o romance que já dura pouco mais de um mês, os dois revelaram com exclusividade a coluna de Fábia Oliveira, que o romance segue de vento em popa e já pensam até em dividirem o mesmo teto na capital paulistana, onde o Youtuber mora sozinho.

MÓY conheceu Bruno Di Simone, nos bastidores de uma gravação de TV, a alguns anos atrás. Bruno tinha na época 11 anos de idade e era modelo da marca “Bicho Comeu” da apresentadora Xuxa Meneghel. MÓY tinha 15 anos na época e já admirava e paquerava Bruno. Era seu “Crush” na adolescência.

Os anos se passaram e MÓY viu Bruno apresentando um quadro na MTV, logo depois se tornou inscrito no canal NA REAL, onde Bruno apresenta entrevistas com celebridades. E foi acompanhando ele na BAND, na REDE TV e em suas redes sociais.

Móy E Bruno Di Simone (foto: Foto divulgação)



MÓY: “Fiquei encantado com meu Crush da adolescência que não mudou nada. Aliás está mais gato ainda. Encontrei o Bruno embarcando pra São Paulo, tomei a iniciativa que eu não tive no passado e o convidei para um evento que promovi no Rio de Janeiro “BAGAÇA DO MÓY”, onde fiz um show junto com a cantora Lorena Simpson.



"Depois do Show tive a certeza que namoraria com ele. Semanas depois do evento, estive em São Paulo, o convidei para assistir o musical: “ELVIS - A MUSICAL REVOLUTION” e depois saímos para jantar já num clima super romântico. Me apaixonei pelo Homem, pelo profissional e super pai que ele é. O admiro pelo cara transparente e autêntico que ele se tornou". declarou.



"Mesmo sendo esse cara irreverente e sem papas na língua, conheci o seu lado amigo, companheiro, família, caseiro, que era exatamente o que eu desejava encontrar em um namorado.

Estamos namorando e é pra valer. E nem imaginávamos que teríamos essa sintonia maravilhosa. Desejo de verdade construir uma história ao lado dele, inclusive já transferindo novamente minha vida para São Paulo pra ficar perto do meu branquinho”. Continuou o cantor

"Gosto de ficar junto, não vou conseguir ficar longe do Bruno e já estou escolhendo as alianças de namoro. Marco território!". Finalizou.

Então ta! Sorte aos pombinhos.