Danilo Gentili pode deixar o SBT enquanto Jojo Toddynho busca recuperar imagem antes de estrear em 2025

O futuro de Danilo Gentili no SBT é incerto. O apresentador, conhecido por seu estilo polêmico e irreverente, está em vias de deixar a emissora, onde seu contrato se encerra no final deste ano e ainda não foi renovado. Fontes internas indicam que Gentili não está contente com a nova direção da casa, levando a especulações sobre sua saída definitiva. A fofoca fica ainda mais intrigante com a possibilidade de um novo projeto envolvendo a cantora Jojo Toddynho, que está em busca de limpar sua imagem antes de estrear na programação em 2025.

A decisão final sobre essa iniciativa polêmica deve ser avaliada em Março, mas até o momento, a emissora segue dispensando antigos funcionários, criando um clima de incerteza. Um dos principais conselheiros da emissora, Ratinho, frequentemente considerado uma referência dentro do SBT, levantou questões sobre o futuro de Gentili.

Procuramos a assessoria do apresentador, mas até agora não obtivemos resposta. O espaço permanece aberto para que a emissora se pronuncie sobre esses desdobramentos. O cenário está prestes a se modificar e resta saber se o "queridinho de Ratinho" resistirá às mudanças ou optará por novos horizontes.