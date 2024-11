Lívia Andrade Brilha no CMA Awards: em clima de romance e misterio

Na última quarta-feira, dia 20, Lívia Andrade deu um show de estilo e amor na 58ª edição do CMA Awards, o badalado prêmio da música country que agitou a Bridgestone Arena, em Nashville, Tennessee. A apresentadora apareceu deslumbrante ao lado de seu namorado, o empresário Marcos Araújo.

Para arrasar na cerimônia, Lívia escolheu um vestido longo prateado, que era puro glamour, com mangas compridas e uma fenda que deixava tudo ainda mais provocante, complementando seu look com botas estilosas e um chapéu country que deu aquele toque especial. O climinha de festa só melhorou com fotos surpreendentes ao lado da grande atração do Villa Mix desse ano: Post Malone!

O mais curioso? Geralmente discretos sobre a vida pessoal, Lívia e Marcos quebraram o silêncio e posaram juntos em plena premiação! "Que noite, meus amigos", escreveu ela, deixando os fãs curiosos sobre o que mais está por trás dessa dupla cheia de misterio. Será que o romance está mais firme do que nunca? Acompanhemos de perto essa história!