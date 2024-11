Mister São Paulo Jackson Caetano faz doação de R$ 5 mil e divulga feira de adoção no Instituto Luisa Mell

A proteção animal vem ganhando mais um aliado forte. Mister São Paulo Jackson Caetano fez uma doação de R$ 5 mil ao Instituto Luisa Mell nesta terça-feira, 19 de novembro de 2024, na zona sul de São Paulo. Durante a visita, o modelo e ativista pelos direitos dos animais se emocionou com o trabalho realizado pela instituição, que resgata e cuida de animais abandonados. Além de contribuir financeiramente, Caetano aproveitou a oportunidade para divulgar a feira de adoção organizada pelo instituto, que ocorrerá neste sábado e domingo, nos dias 23 e 24 de novembro.

“Foi uma experiência única. Ter a oportunidade de conhecer seres vivos que nos proporcionam amor incondicional e ver que existem pessoas com bom coração que cuidam deles é muito gratificante. E ver o trabalho do Instituto Luisa Mell, um trabalho sério, competente, que preza pelo bem estar animal, assim como eu também prezo foi inesquecível”, afirmou o Mister São Paulo, destacando o impacto emocional de sua visita.

Luísa Mell e Jackson Caetano (foto: Foto divulgação)

Jackson está empolgado com a feira de adoção, evento que promete reunir diversas atividades para os animais e a comunidade. Com food trucks, exposição de carros antigos e atrações para pets e crianças, a feira visa ajudar o Instituto a encontrar lares amorosos para centenas de animais resgatados.

“Espero que todos os animais sejam adotados e encontrem uma família digna. Eu, por exemplo, vou adotar um filhote para aumentar mais a minha família. Quando vi o vídeo da cadelinha que foi resgatada em condições cruéis, me emocionei tanto que entrei em contato com o Instituto e disse que queria adotá-la. No sábado, ela vai para minha casa”, revelou Jackson.



O filhote mencionado por Jackson Caetano foi resgatado após ser vítima de abusos e enforcamento, situação denunciada pelo Instituto Luisa Mell. O vídeo do resgate, que viralizou no Instagram com mais de 90 mil visualizações, emocionou o Mister São Paulo a ponto de motivá-lo a entrar em contato com a instituição, manifestando seu desejo de adotar o animal. “Quando eu a vi no Instituto eu fiquei muito feliz. O Nome dela será Vitória! No sábado eu a trago para casa”, contou Jackson, emocionado.



Compromisso com as Causas Sociais

Jackson Caetano, além de atuar como modelo, está à frente de um projeto de impacto social chamado “Beleza Pelo Bem”. A iniciativa visa usar sua visibilidade para promover ações solidárias, especialmente em favor dos direitos dos animais. Ele já planeja levar essa causa para o Mister Brasil e continuar realizando ações que incentivem a adoção responsável e o bem-estar dos animais.

“Todo ser humano tem o poder e o dever de ajudar o próximo, sejam seres humanos, animais ou o meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte, podemos construir um mundo melhor. No meu caso, cuidar de animais me faz muito feliz”, declarou Caetano.

Como Mister São Paulo, ele tem se dedicado a divulgar projetos que promovem o bem-estar social, principalmente na causa animal, e vê sua posição como uma plataforma para conscientizar as pessoas sobre a importância de adotar e cuidar melhor dos animais.

A expectativa para a feira de adoção deste fim de semana é alta, e Jackson espera que o evento seja um sucesso. “Desejo que as pessoas cheguem com amor no coração, que adotem e que, ao sair, levem um filho de coração para casa.”