Bala Perdida atinge condomínio onde moram famosos como Camila Queiroz, Kléber Toledo, Fernanda Paes Leme e Murilo Rosa

Um morador que mora no mesmo condominío que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, relatou que seu apartamento foi atingido por uma bala perdida na manhã deste sábado (23). Segundo o jornal O Globo, ele compartilhou mensagens no Whtasapp, acompanhadas de fotos para alertar os vizinhos do Condomínio Península, na Barra da Tijuca sobre o ocorrido.

As imagens mostram a janela de uma varanda com um buraco e uma bala que, segundo o homem relatou, conseguiu localizar dentro de casa.

De acordo com o Glogo, na plataforma Onde Tem Tiroteio, houve registro de disparos durante a manhã deste sábado na região de Rio das Pedras.

Famosos como Klebber Toledo, Camila Queiroz, Fernanda Paes Leme e o ator Murilo Rosa e também o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivela moram no mesmo condomínio.