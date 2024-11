Nova gestão: após morte de Silvio Santos, parentes não podem mais trabalhar no SBT

Durante uma entrevista para Wellington Muniz, em seu podcast, Silvia Abravanel acabou causando um mal-estar na família Abravanel que está repercutindo bastante nas redes sociais.

A declaração da apresentadora caiu como uma bomba principalmente para os membros da família Abravanel que ainda não garantiram aquela vaguinha nas empresas herdadas pelas filhas de Silvio.

A herdeira contou que as portas para futuros empregos para familiares estão fechadas, alegando que trabalhar com familiares dá muito trabalho.

A apresentadora do Sábado Animado pediu que familiares distantes não procurem a empresa e ressaltou “parente não é bom funcionário”.

Wellington Muniz, o Ceará, quis saber sobre os familiares. “O pedido de um parente distante para trabalhar no SBT vai parar no RH da empresa ou no RH da família Abravanel?”, quis saber o apresentador do podcast.