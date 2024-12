Rodrigo Faro se acerta com a Record, mas perde programa

Nos últimos tempos, Rodrigo Faro tem esquentado os noticiários com a expectativa que gira em torno da renovação do seu contrato com a Record.

Devido à baixa audiência aos domingos e à constante perda de pontos no Ibope para os concorrentes, a permanência de Faro na emissora paulista passou a ser uma dúvida para os amantes de televisão.

Acontece que o apresentador acaba de acertar os detalhes de sua permanência na emissora de Edir Macedo, mas apesar de continuar na casa, a estadia de Faro aos domingos pode estar com os dias contados.

Ao que tudo indica, Faro deixará os domingos, mas será aproveitado em outros projetos dentro do canal.

A Record ainda não confirmou a saúde de Faro de sua grade dominical e nem comunicou qual será o novo destino do apresentador dentro de sua grade.