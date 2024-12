Zé Neto e Criatiano: A retomada após quase o fim da dupla

A retomada da carreira de Zé Neto e Cristiano, uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil, marca não apenas um retorno artístico, mas também um marco na superação pessoal de Zé Neto. Após três meses longe dos palcos, o cantor precisou enfrentar e vencer episódios de depressão e síndrome do pânico. O impacto foi tão profundo que levou a dupla a ajustar sua agenda e reavaliar prioridades para preservar a saúde mental e física. O retorno emocionante aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, cidade natal dos artistas, onde compartilharam com fãs e jornalistas detalhes do período mais difícil de suas carreiras.

O cenário que antecedeu essa pausa envolveu exaustão física, mental e um ritmo de trabalho quase insustentável, com picos de 34 shows mensais. A nova fase da dupla é marcada por uma agenda mais equilibrada, priorizando a qualidade das apresentações e a saúde dos cantores, demonstrando que o sucesso não precisa ser à custa do bem-estar.

Zé neto e Cristiano (foto: Foto reprodução internet)

Início da carreira e a busca pelo reconhecimento

Zé Neto e Cristiano deram os primeiros passos no mundo da música sertaneja em 2011, cantando em bares e eventos em São José do Rio Preto. Amigos de infância, Zé Neto e Cristiano decidiram apostar tudo na carreira artística, mudando-se para Goiânia em 2013. A cidade é considerada o berço do sertanejo universitário, e a mudança foi estratégica para estar mais próximos do epicentro do mercado musical do gênero.



Mesmo diante de dificuldades financeiras, como um salário inicial de R$ 2 mil, que mal cobria os custos de aluguel e alimentação, os cantores perseveraram. Após anos de luta, o sucesso veio em 2018 com o lançamento de um DVD que se tornou um dos mais vendidos e assistidos no sertanejo. Esse trabalho alavancou a carreira da dupla, levando-os a conquistar multidões e a ocupar espaço entre os grandes nomes da música brasileira.

A ascensão meteórica e o preço do sucesso

Com o estrelato veio também um ritmo exaustivo. A demanda por shows cresceu exponencialmente, e Zé Neto e Cristiano chegaram a realizar até 34 apresentações em um único mês, muitas vezes viajando de cidade em cidade sem tempo para descanso ou recuperação. Esse cenário de desgaste contínuo foi o ponto de partida para os problemas de saúde mental de Zé Neto.

Os primeiros sinais de crise

Os primeiros sintomas de que algo não estava certo surgiram de forma sutil, mas rapidamente escalaram. Zé Neto começou a sentir dificuldades para cantar e até mesmo respirar durante as apresentações. Em um episódio marcante, antes de subir ao palco, confessou à esposa, Natália Toscano, que não teria condições de se apresentar. O pânico e a sensação de que estava morrendo se tornaram frequentes, culminando no diagnóstico de síndrome do pânico e depressão.





Em entrevistas, o cantor descreveu como sua vida havia se tornado uma rotina robótica, com viagens incessantes entre palcos, hotéis e aeroportos. A sensação de não conseguir mais entregar o melhor de si nos shows foi devastadora, tanto para Zé Neto quanto para Cristiano. A dupla percebeu que a carreira estava exigindo mais do que eles podiam oferecer naquele momento.

Além disso, Zé Neto revelou que o uso de cigarros eletrônicos agravou sua condição, tanto física quanto emocionalmente. Ele descreveu o dispositivo como uma das piores influências em sua vida, admitindo que isso contribuiu significativamente para o agravamento de sua saúde mental.

Apoio da família e da parceria com Cristiano

Durante o período de crise, o papel de Cristiano foi fundamental. Além de parceiro de palco, Cristiano demonstrou ser um amigo leal, disposto até mesmo a colocar a carreira em pausa para priorizar a saúde de Zé Neto. Em uma reunião com empresários, ele afirmou que estaria disposto a parar de se apresentar, caso isso ajudasse o amigo a se recuperar.

As esposas de ambos, Natália Toscano e Paula Vaccari, também tiveram um papel central no suporte emocional. Elas estiveram presentes em todos os momentos, ajudando a dupla a enfrentar os desafios pessoais e profissionais

Texto publicado anteriormente em Mix vale