Zé Neto revela que cigarro eletrônico quase acabou com sua carreira

Zé Neto acabou revelando durante uma entrevista para o fantástico que um dos problemas que mais agravaram sua saúde mental e física, foi exatamente o uso excessivo de cigarros eletrônicos e com isso percebeu que poderia estragar toda sua carreira.

Com o estrelato veio também um ritmo exaustivo. A demanda por shows cresceu exponencialmente, e Zé Neto e Cristiano chegaram a realizar até 34 apresentações em um único mês, muitas vezes viajando de cidade em cidade sem tempo para descanso ou recuperação. Esse cenário de desgaste contínuo foi o ponto de partida para os problemas de saúde mental de Zé Neto.

Os primeiros sinais de crise

Os primeiros sintomas de que algo não estava certo surgiram de forma sutil, mas rapidamente escalaram. Zé Neto começou a sentir dificuldades para cantar e até mesmo respirar durante as apresentações. Em um episódio marcante, antes de subir ao palco, confessou à esposa, Natália Toscano, que não teria condições de se apresentar. O pânico e a sensação de que estava morrendo se tornaram frequentes, culminando no diagnóstico de síndrome do pânico e depressão.

Além disso, Zé Neto revelou que o uso de cigarros eletrônicos agravou sua condição, tanto física quanto emocionalmente. Ele descreveu o dispositivo como uma das piores influências em sua vida, admitindo que isso contribuiu significativamente para o agravamento de sua saúde mental.