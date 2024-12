Por conta do Especial com Gusttavo Lima, Band já conversa com Léo Dias para apresentar eventos sertanejos: jornalista foi eliminado de seu próprio projeto

Sabendo do mal-estar, o grupo Bandeirantes já começou a negociar a contratação do jornalista, realizando algumas reuniões com o fofoqueiro mais conhecido do Brasil.

Além de um programa semanal de entrevistas, a emissora do Morumbi já articula projetos no segmento sertanejo.

A repercussão da substituição de Léo Dias na apresentação do "Natal com o Embaixador" não foi positiva. Ele foi substituído de última hora por Cezar Filho (do jornalismo), Patricia Abravanel e Celso Portiolli.

O profissional, conhecido por sua longa trajetória, não ficou nada satisfeito ao ser excluído de um mega projeto na telinha. E, convenhamos, quem ficaria?

Todo o projeto do especial de Natal do Gusttavo Lima foi orquestrado por ninguém menos que Léo Dias. Sim, ele esteve por trás de tudo, desde a execução até a lista de convidados na plateia. E sabe o que mais? O evento é esperado com grande expectativa entre os telespectadores e fãs do cantor, garantindo prestígio com uma grande expectativa de alavancar a audiência da programação! Parece que Léo realmente soube como fazer a audiência andar, né?

Léo Dias e Gusttavo Lima (foto: Foto reprodução Internet)



A diretoria da Band já começou a trabalhar em uma estratégia para fisgar o apresentador e fontes quentes afirmam que a emissora está em negociação com o jornalista, que é considerado o "fofoqueiro mais famoso do Brasil". Rumores indicam que reuniões secretas já estão em andamento, e a expectativa é de que uma parceria de peso esteja a caminho!

Mas não para por aí! O jornalista, que não é de ficar parado, já tem seus próprios planos. Ele está prestes a lançar sua própria emissora de televisão no digital, prometendo ser uma grande concorrente da famosa Dia TV. E como se isso não fosse o suficiente, ele também está se preparando para fazer uma cobertura completa do Carnaval 2025 para seu canal. Com um currículo extenso, sabemos que Léo Dias não deixará a TV tão cedo.