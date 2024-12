Rinaldi Faria, Empresário e Artista, assume papel-chave no SBT

Rinaldi Helder Faria, conhecido criador da dupla Patati Patatá, assume o cargo de braço direito da presidente do SBT, Daniela Beyruti. Empresário, artista circense, apresentador e pastor evangélico, Rinaldi acumula uma fortuna estimada em R$ 80 a R$ 100 milhões anuais com o grupo Patati Patatá.

Sua função no SBT inclui colaboração estreita com Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, fundador do grupo. Rinaldi, admirador confesso de Silvio, agora desempenha papel fundamental na gestão da emissora.

Sua carreira diversificada abrange:

- Criação da dupla Patati Patatá.

- Apresentação de programas de TV.

- Pastorado evangélico.

- Proprietário de emissora cristã.

Rinaldi Faria consolida-se como figura influente no cenário cultural e social brasileiro.

O empresário tem trabalhado exaustivamente com a filha do dono do baú.

Rinaldi, além de um grande empresário, sempre foi muito fã de Silvio Santos. Sua função no cargo será para alavancar os números de audiência, resgatando o DNA da emissora.