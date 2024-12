Denilson fora da Band: Atleta reflete sobre mudanças e pode estar a caminho da Globo

O ex-jogador Denilson causou alvoroço nas redes sociais após anunciar sua saída da Band TV, onde era uma grande figura carimbada no programaJogo Aberto. Em um vídeo compartilhado com os seus seguidores, na data de hoje (03/12), o craque refletiu sobre mudanças e novos caminhos, deixando um mistério no ar. "É tempo de recomeçar, aceitar desafios e crescer", declarou, sem dar muitos detalhes sobre seus próximos passos, em companhia de sua esposa.

Porém, fontes próximas ao atleta indicam que Denilson pode estar de malas prontas para o Rio de Janeiro. O destino? O cobiçado time de comentaristas de futebol da Rede Globo. Embora tenha planos de expandir seu canal de streaming e investir em sua presença digital, a proposta da Globo teria sido tentadora demais para recusar.

A emissora carioca, que está sempre de olho em nomes fortes para reforçar sua equipe esportiva, parece ter encontrado no ex-campeão mundial a peça perfeita. Até o momento, Denilson mantém um suspense, mas os seguintes e colegas já apostam na mudança como certa. Será que teremos o craque comentando o Mundial em breve?