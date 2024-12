Anitta para o Prêmio Multishow: vestido icônico da Yves Saint Laurent foi o escolhido

Anitta roubou a cena na apresentação do Prêmio Multishow ao surgir com um vestido preto de gala da renomada Yves Saint Laurent (YSL). O modelo, que custa nada menos que 6.800 dólares (cerca de R$ 34 mil), já foi escolhido por outras estrelas de renome mundial. Gal Gadot usou a peça na capa da Vogue Hong Kong, e Rosie Huntington-Whiteley brilhou com o mesmo modelo no Festival de Cannes.

A peça da YSL, disputada por estrelas globais, reafirma o poder das grifes na criação de ícones atemporais, mas também levanta questões: estilo ou estratégia?

A escolha da cantora brasileira reacendeu os rumores de que a YSL estaria utilizando uma estratégia de marketing ao repetir o uso de suas peças em ícones globais, reforçando o status exclusivo e atemporal da marca.

Veja as Fotos:











Sempre antenada e por dentro das tendências, Anitta mostrou mais uma vez que é referência de estilo. Recentemente, a cantora fez declarações sobre focar em novos projetos pessoais, mencionando que sua prioridade é uma vida mais zen. O Prêmio Multishow serviu como mais um palco para destacar sua presença na moda. Seria esse o caminho novo escolhido por nossa funkeira?