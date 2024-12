Prêmio Multishow 2024: Anitta homenageada, Ludmilla esquecida

O Prêmio Multishow 2024 dominou as conversas na internet nesta terça-feira (03). Além de celebrar os principais nomes da música em 2024, a cerimônia gerou controvérsias sobre os vencedores escolhidos e outros momentos marcantes.

Anitta brilhou no Prêmio Multishow 2024 com um look deslumbrante que já falamos dele aqui na coluna. A cantora recebeu o Troféu Vanguarda, destacando seu marco na música brasileira.

Já Luísa Sonza e Ludmilla geraram controvérsia. Apesar de indicada em várias categorias, Ludmilla levou apenas o prêmio de Axé/Pagodão do Ano por "Macetando" com Ivete Sangalo. Luísa Sonza não recebeu nenhum prêmio, gerando indignação entre os fãs. Ivete, que dividiu o hit Macetando com Ludmilla, esqueceu de homenagear sua parceira durante a transmissão ao vivo, mas fez isso, nas redes sociais. Enquanto isso, Ludmilla preferiu passar a noite com amigos no cinema.

Confira a lista dos vencedores do Prêmio Multishow 2024:



Forró/Piseiro do Ano

Amor Na Praia – NATTAN

Beijo, Blues e Poesia – Seu Desejo

Casca de Bala – Thullio Milionário - Vencedor

Coração de Vaqueiro – João Gomes

Maravilhosa – Zé Vaqueiro.

Página de Ex – Mari Fernandez

Revelação do Ano

Duquesa

Grelo

Jota.pê

Os Garotin

Yago Oproprio

Zaynara - Vencedor

Axé/Pagodão do Ano

Macetando – Ivete Sangalo part. Ludmilla - Vencedor

Nego Doce – O Kannalha

Perna Bamba – Parangolé part. Léo Santana

Seus Recados – Ivete Sangalo e Liniker

Tá Gostosin – ÀTTØØXXÁ e É O Tchan

Tranca Rua – ÀTTØØXXÁ feat. Baco Exu do Blues

Música Urbana do Ano

A Dança – MC Hariel e Gilberto Gil - Vencedor

Carta Aberta – MC Cabelinho

Crack com Mussilon – Matuê

La Noche – Yago Oproprio

Purple Rain – Duquesa, Yunk Vino e Go Dassisti

Você Parece Com Vergonha – Ajuliacosta

Pop do Ano

DEIXA ESTAR – Liniker, Lulu Santos e Pabllo Vittar

Mal – Jão e Gustavo Mioto

O Triste É Que Eu Te Amo – Jão

POCPOC – Pedro Sampaio

Sagrado Profano – Luísa Sonza feat. Kayblack

São Amores – Pabllo Vittar - Vencedor

Gospel do Ano

Batalhas Secretas – Ton Carfi

Bênçãos que Não Têm Fim – Isadora Pompeo - Vencedor

Lindo Momento – Julliany Souza

Ovelhinha – Isadora Pompeo

Toda Terra – Gabriela Rocha

Tu és + Águas Purificadoras – Fhop MUSIC, Débora Rabelo e Hamilton Rabelo

Sertanejo do Ano

Dois Tristes – Simone Mendes

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado

Gosta de Rua – Felipe & Rodrigo

Haverá Sinais – Jorge e Mateus, Lauana Prado

Mulher Foda – Simone Mendes

Xonei – Jorge e Mateus e Henrique & Juliano

Álbum do Ano

333 – Matuê

Caju – Liniker - Vencedor

Funk Generation – Anitta

Rosa – Samuel Rosa

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.pê

Serenata da GG, Vol. 1 – Gloria Groove

Artista do Ano

Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker - Vencedor

Matuê