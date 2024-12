Procura-se stylist: Isabele e Matheus, do BBB 24, levam o prêmio de breguice no Prêmio Multishow

Isabele e Matheus, os queridinhos do BBB 24, parecem ter encontrado uma nova profissão: a de ícones do mau gosto. Em vez de serem lembrados pelo amor que floresceu dentro da casa, o casal tem chamado a atenção do público por seus figurinos exóticos, dignos de uma análise mais aprofundada — ou de um stylist que os salve dessa missão fashion.

Os comentários nas redes sociais não perdoam. No Twitter, um seguidor postou uma crítica mordaz: "Descreva o que é ser brega em uma foto", acompanhada de uma imagem do casal no tapete roxo do evento. Outro internauta, sem papas na língua, sugeriu que eles "poderiam tirar um pouquinho do orçamento destinado aos procedimentos e contratar um stylist urgente!" A verdade é que, se o objetivo era se destacar, Isabele e Matheus conseguiram — mas não exatamente da maneira que esperavam.

Isabelle Nogueira e Matteus (foto: Foto reprodução internet)

Enquanto o casal se destaca mais pela escolha duvidosa de figurinos do que por suas presenças estelares, Isabele acaba de ser anunciada como assistente de palco do novo programa "Eita, Lucas!", no SBT. Já Matheus, por sua vez, continua à espera de um projeto que o faça brilhar — talvez um reality sobre moda seria uma boa ideia?

No fim das contas, o que realmente importa é que o amor deles está "muito bem, obrigada", mesmo que o mesmo não se possa dizer de suas escolhas fashion.