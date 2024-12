Flayslane: A Rainha da Última Fileira

O colunista Lucas Pasin, que assistiu ao prêmio da penúltima fileira, notou a presença de algumas figuras que ficaram na última fila, como Lucca, campeão do Estrela da Casa, Álvaro, Lexa, Rodrigo Apresentador (ex-Rodrigo Xuxa) e a ex-BBB Flayslane. A cantora, que parecia inconformada com a distância do palco, fez de tudo para conseguir um lugar mais à frente, tentando furar a fileira de celebridades. Mas, por mais que tentasse se fazer de desentendida, seu plano não deu certo. A fofoca foi compartilhada nas redes sociais do colunista, mostrando que a ex-BBB ainda não se livrou da fama de antipática.

Comentário Lucas Pasin (foto: Foto reprodução X)