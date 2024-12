Burburinho BBB25: Medalhista é apontada como nova aposta do reality

Os rumores estão a mil! A ginasta Flavinha Saraiva está no centro das atenções como uma das possíveis participantes do BBB25. Recentemente, a atleta tem aparecido em muitas pautas nas redes sociais, e o burburinho só aumentou após o anúncio de que ela só voltará aos treinos de ginástica olímpica no segundo semestre de 2025. Coincidência ou jogo?

E tem mais: depois que a moça foi apontada como affair do MC Cabelinho, levantou ainda mais suspeitas sobre sua possível participação no reality. E sabemos que a direção de elenco do BBB sempre busca uma "cota atleta". Será que Flavinha vai aceitar o convite e colocará seu carisma e garra à prova na casa mais vigiada do Brasil? Aguardemos os próximos capítulos.