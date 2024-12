Léo Dias insinua desprezo do SBT em conversa com Cartolano ao vivo

Em uma conversa descontraída durante a transmissão do Fofocalizando, Léo Dias fez comentários que levantaram mais uma vez a possibilidade de um boicote por parte do SBT. Ao lado de seu colega de trabalho, Cartolano, Dias não se conteve ao falar sobre as peculiaridades da emissora, que, segundo ele, "esquece a gente às vezes, mas é uma mãe". A declaração, que parecia uma brincadeira, ganhou contornos de crítica ao insinuar um desprezo da emissora por seus profissionais.

O SBT, conhecido por sua abordagem familiar e acolhedora, foi elogiado por Cartolano, que afirmou que "o SBT é uma mãe". No entanto, as palavras de Léo Dias refletiram um sentimento de mágoa que muitos de seus seguidores podem ter percebido como um descontentamento com a gestão da emissora.

Essa não é a primeira vez que Léo Dias expressa descontentamento em relação ao SBT. Nos últimos dias, rumores sobre sua relação com a emissora já foram comentados aqui na coluna, e suas últimas declarações só aumentam as especulações sobre se ele se sente verdadeiramente valorizado no canal.

Enquanto aguardamos por mais esclarecimentos, o clima nos bastidores da emissora parece confuso, e a relação entre Léo Dias e o SBT continua sob os holofotes da imprensa. A expectativa é que, com as novas informações surgindo e revelando interesse da Band na contratação do jornalista, o SBT pode perder um nome de peso na programação.