Rodrigo Faro anuncia saída e a Record já pensa em um substituto

Rodrigo Faro vai deixar a Record TV após 16 anos na emissora, onde ele comandava o ‘Hora do Faro’ aos domingos. O apresentador fez o anúncio através de um comunicado publicado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (5).

Rodrigo Faro informou através de um comunicado em seu Instagram, na manhã desta quinta-feira que está de saída e seu contrato não será renovado por um comum acordo entre as duas partes.

“Chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo”, escreveu.

Comunicado (foto: Foto reprodução instagram)

Comunicado (foto: Foto reprodução instagram)

De acordo com o ‘Notícias da TV’, o programa dominical de Faro já acabaria por conta da nova programação da Record para o próximo ano, que será alterada com a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pela emissora. No entanto, o destino de Faro ainda estava incerto.

Agora que foi oficializada a saída, à Record já começa a mexer em sua programação trazendo Tom Cavalcanti para os domingos, mas ainda tem a possibilidade de Marcio Garcia retornar ao canal por onde passou de 2004 a 2008, que foi quando Faro chegou com tudo.

A emissora pensa ainda em como realocar o quadro “A Última Chance”, uma dinâmica que complementa a saída dos eliminados de A Fazenda, onde os ex-participantes fazem alguns apontamentos sobre o jogo e têm a chance de levar até 20 mil reais para casa.