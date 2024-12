'Geral do Povo' de Geraldo Luís alavanca a audiência com 2 matérias bombásticas

.

A primeira foi uma entrevista exclusiva com o ator Rui Rezende, famoso pelo papel do lobisomem na novela Roque Santeiro (1985).



Geraldo Luís viajou ao Rio de Janeiro para conversar com o famoso ator, que relembrou de momentos marcantes de sua carreira de mais de cinquenta anos.

Durante a conversa, Rui Resende reviveu memórias de personagens icônicos na dramaturgia e compartilhou histórias dos bastidores das novelas.

Rui Rezende e Geraldo Luis (foto: Foto divulgação)



O ator hoje vive no Retiro dos Artistas e Geraldo aproveitou para fazer uma campanha pedindo doações ao local, que é uma instituição brasileira que acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras.

Aliás, Geraldo Luís tem conseguido fazer excelentes entrevistas com grandes artistas que fizeram muito sucesso no Brasil e que, muitas vezes, ficaram esquecidos da mídia com a chegada de novos rostos. O que Geraldo Luís faz é honrar a trajetória desses artistas, preservando a memória de suas obras.

Homem com pênis decepado



O maior contador de histórias da televisão também revisitou um assunto que repercutiu muito em todo o país: o homem que teve seu pênis decepado pela companheira.



Geraldo foi até a cidade de Atibaia, interior de São Paulo, para conversar com Gilberto Nogueira, de 40 anos, o rapaz atacado pela ex companheira Daiane dos Santos Farias, que está presa e foi condenada há 4 anos, 8 meses e 20 dias de prisão. Na ocasião, Daiane descobriu que o marido havia a traído bem no dia do seu aniversário e com a sua sobrinha de 15 anos.

Gilberto Nogueira (foto: Foto divulgação)

A mulher, então enfurecida, armou uma situação de sedução para o marido e cortou seu pênis, jogando o membro em seguida no vaso sanitário.



Geraldo conversou muito com o rapaz e, como sempre, e sem julgamentos, tirou do rapaz declarações sinceras. Gilberto, de peito aberto, não se negou a responder nenhuma pergunta e se declarou para a ex-mulher que agora voltou a ser atual.



Com a mulher na prisão, o casal retomou o contato por meio de cartas e acabou reatando. O perdão do marido, inclusive, foi usado pela defesa de Daiane para solicitar sua liberdade provisória, mas o pedido foi negado pela Justiça, mas ele segue ajudando com as despesas com as advogadas e não economiza elogios e declarações de amor à mulher.



Já no palco do Geral do Povo, Geraldo Luís recebeu Gilberto, as advogadas de Daiane e perguntou várias vezes (entre outras coisas), o que todo mundo insiste em perguntar: se ele quer voltar com a esposa por vingança, o que Gilberto nega veementemente, falando que ela é o amor da sua vida.

Com certeza, foi um programão.

O Programa Geral do Povo é apresentado por Geraldo Luís e é exibido aos domingos, a partir das 18h, na RedeTV!