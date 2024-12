Tiago Lifert é a nova aposta do SBT para o esporte em 2025

Caso a negociação com o ex-apresentador do Big Brother Brasil seja concretizada, Leifert será o responsável pela narração dos campeonatos da Champions League e da Sul-Americana. Segundo apurou o jornalista Sandro Nascimento (Natelinha/UOL), o SBT ainda pondera sobre a possibilidade de ele comandar o programa Arena SBT, e também a nova edição de The Voice Brasil, que o SBT adquiriu os direitos de produção. Sendo este o único ponto em aberto nas negociações.

A decisão de buscar Leifert está fundamentada em sua forte influência no mercado publicitário e na imagem positiva que ele projeta. Ele já demonstrou seu talento como narrador na Copa do Brasil de 2022, transmitida pela Prime Video, e recebeu inúmeros elogios por sua performance.

O empurrão de Boninho, com a sugestão de Tiago Lifert, foi o fator mais determinante para que o apresentador abrisse negociação com a emissora, porém Lifert ainda estuda todas as possibilidade e a emissora das filhas de Silvio Santos, não vê a hora de anunciar a chegada do novo apresentador para 2025.