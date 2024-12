Cariúcha recebe convite e pode deixar o Fofocalizando do SBT

O SBT está preparando mudanças no comando do programa Chega Mais, com a saída de Regina Volpato marcada para segunda-feira (9). A apresentadora Cariúcha, atualmente no Fofocalizando, foi convidada pela presidente do canal, Daniela Beyruti, para assumir o matinal. Essa escolha reflete o reconhecimento do carisma de Cariúcha e sua aceitação pelo público.

Embora entusiasmada com o convite, de acordo com informações do jornalista Gabriel Perline, da Contigo!, Cariúcha ainda não deu uma resposta definitiva. Alguns fatores pesam contra sua decisão:

Mudança na rotina : Ela precisaria adaptar sua agenda, começando o expediente por volta das 7h da manhã , dobrando sua jornada de trabalho e ficando no ar das 9h às 11h.

: Ela precisaria adaptar sua agenda, começando o expediente por volta das , dobrando sua jornada de trabalho e ficando no ar das 9h às 11h. Novo formato : Diferentemente do Fofocalizando, onde apenas comenta as notícias trazidas, no Chega Mais ela teria que lidar com pautas mais densas, como culinária, saúde e comportamento, exigindo maior preparação.

: Diferentemente do Fofocalizando, onde apenas comenta as notícias trazidas, no Chega Mais ela teria que lidar com pautas mais densas, como culinária, saúde e comportamento, exigindo maior preparação. Apego ao atual programa: Cariúcha está confortável com a equipe e a dinâmica do Fofocalizando, o que torna a mudança mais difícil.

Planos B do SBT

Caso Cariúcha recuse o convite, o Chega Mais será comandado temporariamente por Michelle Barros e Paulo Mathias até o fim do ano. Outras possibilidades incluem:

Márcia Dantas : Ela pode ser transferida doChega Mais Notíciaspara oChega Mais.

: Ela pode ser transferida doChega Mais Notíciaspara oChega Mais. Primeiro Impacto: O noticiário matinal teria algum de seus integrantes assumindo o espaço deixado por Márcia Dantas, já queMarcão do Povoretornará aoPrimeiro Impactoapós perder o comando doTá na HoraparaJosé Luiz Datena.

Próximos Passos

Cariúcha tem atéquinta-feira (5)para decidir. Sua resposta definirá os próximos movimentos da emissora, que está focada em ajustar sua programação matinal e vespertina para 2025, buscando alinhar custos e resultados.

Cariucha (foto: Foto reprodução internet)

Matéria publicada no portal O Plante TV