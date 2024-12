Boninho deixa o BBB, mas já tem outro reality para comandar

O SBT tem intensificado esforços para inovar no entretenimento e competir com suas principais rivais. Nesse contexto, a emissora iniciou conversas com Boninho, ex-diretor da Globo e criador do Big Brother Brasil, o reality show de maior sucesso da TV brasileira. Atualmente, Boninho se dedica à sua produtora, que vem desenvolvendo projetos próprios.

Entre as possibilidades discutidas, surgiu a ideia de trazer de volta o The Voice Brasil, extinto pela Globo. O programa, que marcou época, poderia até contar com Tiago Leifert, ex-apresentador da atração. Essa proposta é uma das muitas analisadas pelo SBT para diversificar sua grade de programação e atrair novos públicos.

Apesar disso, a maior aposta de Boninho parece ser um formato completamente novo no Brasil. De acordo com especulações, ele estaria planejando lançar o reality show "Casa dos Vilões" no SBT. A produção, desenvolvida por sua produtora, pretende competir diretamente com gigantes como Big Brother Brasil e A Fazenda, da Record.

Inspirado no "House of Villains", que estreou no canal E! Entertainment nos Estados Unidos no ano passado, o programa reúne vilões icônicos de diferentes realities. No formato original, os participantes enfrentam desafios semanais no estilo Battle Royale, sendo eliminados até que o último concorrente seja coroado como Supervilão, com direito a um prêmio em dinheiro.