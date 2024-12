Eliana e sua conexão com a positividade

A apresentadora Eliana, agora na TV Globo, é conhecida por sempre compartilhar mensagens positivas em suas redes sociais. A palavra "Gratidão" está constantemente presente entre as hashtags da nova global, refletindo sua visão de mundo inspiradora e sua fé.

Eliana é seguidora do escritor e terapeuta William Sanches, uma das maiores personalidades do Brasil no estudo da física quântica e da lei da atração. “Além de todo o talento e história com mais de 30 anos de carreira, é certo que Eliana não chegou à toa na TV Globo. Eliana tem uma mente positiva e próspera. Ela não deve saber, mas também me inspira”, comenta William Sanches.

Eliana (foto: Foto reprodução Instagram)

Sanches destaca que a abundância em todas as áreas – família, saúde, trabalho – é uma característica comum a pessoas como Eliana. “A nossa mente tem o poder de idealizarmos e conquistarmos o que quisermos. O Unverso, Deus quer isso: uma vida plena em tudo. Eliana sempre vai conquistar o que ela quiser”, ressalta.

Neste ano, William Sanches ganhou vida como personagem da “Turma da Mônica” em seu novo livro O Mistério dos Superpoderes Mentais, em uma parceria inédita com Maurício de Souza.