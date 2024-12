Foi sem querer, querendo: Curtida suspeita de Maraísa vira assunto nas redes sociais

O nome de Simone Mendes e Maraisa está na boca do povão, e não é devido a um novo hit sertanejo, mas sim de uma curtida para lá de polêmica! A irmã de Maiara deixou seu like em uma publicação sobre o apresentador Ratinho, onde ele alfineta a ex-dupla com Simaria. Assim que os internautas notaram a curtida no vídeo recheado de críticas, a situação se espalhou nas redes como fogo em palha seca, levantando uma série de especulações sobre as "Amigas", da Globo.

Segundo o portal LeoDias, a assessoria de Maraisa foi rápida em esclarecer o babado: “Foi totalmente sem querer! Ela adora o Ratinho e curte tudo que aparece dele antes mesmo de ver o conteúdo. Depois percebeu o que era e foi totalmente sem querer.” Ou seja, parece que a sertaneja estava apenas fazendo uma declaração de amor ao apresentador, sem saber que a situação seria um verdadeiro barraco virtual....Quem nunca?

E olha que não é a primeira vez que Simone é tema de uma fofoquinha. Em um momento de sinceridade, Ratinho soltou: “Simone é uma queridinha na televisão, mas quando se trata de tirar foto, ela corre!” Enquanto isso, Simaria é descrita como a simpática da dupla, sempre disposta a dar atenção aos fãs.

Agora, com essa história toda, fica a pergunta: será que Maraisa estava desatenta ou achou que estava logada na conta fake?