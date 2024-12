Musa do Império Serrano, Poliana Roberta ousa como "baianinha sexy" inspirada em fantasia de Dona Ivone Lara

Musa do Império Serrano, Poliana Roberta fez uma escolha emblemática para a noite dos mini desfiles que estão acontecendo na Cidade do Samba. A homenagem desta vez irá para Dona Ivone Lara. A rainha do samba fez parte do desfile da agremiação em 1983, com o enredo “Mãe Baiana Mãe” onde usava uma fantasia de baiana representando o próprio enredo daquele ano.

Stephanie Gomes/ SGN empresariamento (foto: Foto divulgação)

A escolha da ex-participante do reality A Grande Conquista é para retratar um pouco do enredo que a Império Serrano levará para a avenida em 2025. A escola de Madureira irá homenagear Beto Sem Braço, compositor de vários sambas da escola da Serrinha.