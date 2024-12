'Falso filho' de Gugu fica sem nada e perde mansão de 7 milhões de reais

Após tirar a paz dos herdeiros de Gugu Liberato e conseguir bloquear na Justiça a partilha do patrimônio do apresentador, Ricardo Rocha teve o exame de DNA comprovado duplamente como negativo. Agora, o

"Falso filho" terá que "devolver" ao espólio uma mansão de mais de R$ 7 milhões que ficou reservada para ele no processo de divisão das propriedades deixadas pelo comunicador.

Gugu Liberato (foto: Foto reprodução internet)



Os herdeiros legítimos de Gugu fizeram um acordo com Ricardo e deixaram designados para ele —em forma de caução— um alto valor em dinheiro e também duas mansões: uma em Barueri, na Grande São Paulo, avaliada em mais de R$ 7 milhões, local em que o apresentador viveu por muitos anos, e outra em um condomínio fechado em Itu, no interior do Estado.



Mansão de Gugu Liberato (foto: Foto reprodução internet)

Após todo o escândalo midiático, Ricardo teve a comprovação de que não é filho biológico do apresentador e ficará sem direito a absolutamente nada. E as duas mansões, assim como o valor em dinheiro, serão devolvidos ao espólio, administrado por Aparecida Liberato, e entrarão na partilha entre os herdeiros.

