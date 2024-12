O presidente Lula passou por uma cirurgia que, segundo sua equipe médica, foi bem-sucedida. Em coletiva marcada para esta terça-feira, os detalhes do procedimento serão anunciados. A alta do presidente está prevista para o final de semana. Neste momento, Lula repousa sob os efeitos da anestesia, com um assessor descrevendo seu estado como "normal para um pós-cirúrgico", caracterizado por períodos de sonolência e confusão mental. A expectativa é que ele retome a consciência nas próximas horas.

Lula sob efeito da anestesia: A Luta pela recuperação começa

Após cirurgia bem-sucedida, presidente segue em observação enquanto médicos monitoram seu estado de saúde.

O presidente Lula passou por uma cirurgia que, segundo sua equipe médica, foi bem-sucedida. Em coletiva marcada para esta terça-feira, os detalhes do procedimento serão anunciados. A alta do presidente está prevista para o final de semana. Neste momento, Lula repousa sob os efeitos da anestesia, com um assessor descrevendo seu estado como "normal para um pós-cirúrgico", caracterizado por períodos de sonolência e confusão mental. A expectativa é que ele retome a consciência nas próximas horas.