Eita, Lucas! Apresentador confronta jornalistas e causa polêmica antes da estreia do programa!

interação entre Lucas Guimarães e Léo Dias (foto: Foto reprodução internet)

No último sábado, 07/12, a coluna do renomado Flávio Ricco no portal Léo Dias trouxe uma bomba: Lucas Guimarães estaria utilizando recursos próprios para a gravação da edição do programa "Eita, Lucas!" em Manaus, que estreia em fevereiro do próximo ano. O bafafá começou quando Lucas, ao ver a nota, não se calou e disparou: "Quem lhe disse isso, Léo Dias?" O jornalista, sempre afiado, respondeu na hora: "Lucas, a nota é do Flávio Ricco, o maior colunista de TV deste país. E te falo, ele não erra nunca!"

Xiiii, será que Lucas se meteu em uma fria ao querer desmentir uma informação tão forte? O burburinho nos bastidores está rendendo, especialmente com a notícia de que o SBT está demitindo funcionários a rodo e não está colocando a mão no bolso. A emissora está em uma fase complicada!

E como se não bastasse, após a resposta a Léo Dias, Lucas decidiu compartilhar um texto bíblico nas redes sociais, refletindo sobre a perseguição de inimigos. Eita, Lucas! Nem estreou e já está causando alvoroço nos corredores do SBT!