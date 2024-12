Lucas Guimarães grava em Manaus para o programa "Eita, Lucas!" do SBT

No último domingo (15), Lucas Guimarães agitou Manaus (AM) com a gravação de seu famoso quadro "Chuveiro ou Dinheiro", que faz parte do seu programa “Eita, Lucas!”, previsto para estrear no SBT no dia 08 de março de 2025, nas tardes de sábado. A atração, que já é um sucesso absoluto nas redes sociais, promete conquistar ainda mais os telespectadores brasileiros.

O quadro, que envolve o público de forma interativa, foi gravado na famosa Praia de Ponta Negra, um dos principais cartões-postais de Manaus. Durante as gravações, Lucas se conectou com a atmosfera local e, como forma de homenagem aos tradicionais bois Garantido e Caprichoso, usou um figurino inspirado nestes símbolos culturais do Amazonas.

Lucas Guimarães e Manu Batidão (foto: Foto Divulgação)

A gravação contou com a participação especial da cantora Manu Bahtidão, que realizou um show contagiante, e das influenciadoras Erika Schneider e Isabelle Nogueira, que atuaram como assistentes de palco, trazendo ainda mais dinamismo à produção. “Chuveiro ou Dinheiro” já passou por diversas cidades brasileiras, como Maceió, Aracaju, Fortaleza e Recife, sempre levando alegria e descontração ao público.

Na dinâmica do quadro, os participantes se arriscam cantando uma música de sua escolha enquanto ficam debaixo de um chuveiro fechado, sem saber se serão premiados com dinheiro ou com um banho gelado. Ao final, é o público presente quem decide o destino do competidor, tornando o momento ainda mais interativo e divertido.

Lucas Guimarães e Manu Batidão (foto: Foto Divulgação)

"Muito feliz com tudo que estou vivendo em Manaus durante estes dias de gravação para o ‘Eita, Lucas!’ As gravações seguem até o dia 19, e na de ontem, na Praia de Ponta Negra, não foi diferente. O carinho do público, das famílias e da imprensa local foi contagiante. O programa é isso: histórias reais, de um Brasil que se emociona, se diverte e nunca desiste", afirmou o apresentador, que tem se encantado com a receptividade dos manauaras.