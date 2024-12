Pablo Marçal mente, leva invertida e perde prestigio do SBT

O ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, queimou a largada ao sair na frente e se anunciar como o novo apresentador da emissora da família Abravanel.

Empolgado por realizar um teste ao lado de outros possíveis apresentadores do Casos De Família, o aspirante a futuro apresentador acabou se precipitando e deu a entender que já era o mais novo conteúdo da emissora.

A direção do SBT que ainda não decidiu quem deverá assumir o comando do programa barraqueiro, onde foram testados além do coach, as influenciadoras Jojo Todynho, Cariúcha e o jornalista Felieph Campos, parece que não gostou muito e resolveu se posicionar.

Com isso, o SBT acabou desmentindo o ex-candidato e Pablo Marçal pode ainda estar um pouquinho mais longe de se tornar apresentador da emissora.

Nos bastidores, comenta-se que Pablo foi o que se saiu pior no desempenho entre os quatro testados pela direção.