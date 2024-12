Após viralizar, Poliana Roberta faz ensaio sensual em hotel luxuoso no RJ

A vida da mineira Poliana Roberta, virou de cabeça para baixo desde o último sábado quando durante o mini desfile que aconteceu na Cidade do Samba, ao conceder uma entrevista para o jornalista Guilherme Alves do portal “TV Mais Carnaval” ao explicar a fantasia que usava, se confundiu e mandou um beijo para Dona Ivone Lara, falecida em 2018.

Poliana Roberta (foto: Fotos: Stephanie Gomes/ SGN empresariamento)

A musa do Império Serrano, veio a público e pediu desculpas pelo ocorrido, assumindo que realmente se confundiu com as informações.



Para brindar sua estadia na cidade maravilhosa, a ex- participante do reality A Grande Conquista, antes de ir embora do Rio de Janeiro, posou na suíte do luxuoso hotel em São Conrado com fotos sensuais sem deixar de lado seu chapéu de boiadeira.

