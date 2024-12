Lisa Gomes vira apresentadora do TV Fama, na Rede TV!

A RedeTV! será palco de um capítulo importante na história da televisão brasileira ao escalar a primeira mulher trans para apresentar um programa nacional na TV aberta. No dia 23 de dezembro, Lisa Gomes comandará uma edição especial do TV Fama ao lado de Leão Lobo.

Há mais de dez anos, Lisa Gomes trabalha na emissora em diversas áreas. Em 2017, ela recebeu uma proposta para começar a atuar como repórter do TV Fama, ganhando cada vez mais destaque na atração. Desta vez, ela será responsável por comandar uma edição especial que marca a história da emissora e da comunidade LGBTQIAPN+.

O programa, transmitido às 21h30, é uma das maiores audiências da RedeTV!, levando ao público tudo o que acontece na vida das celebridades. Há cerca de um mês, Lisa Gomes agradeceu a oportunidade dada pela emissora ao iniciar sua trajetória na TV: "Preciso desabafar com vocês. Assim que me formei sempre tive o sonho de fazer parte da RedeTV! especialmente do TV Fama e ninguém acreditava no meu potencial e no que eu poderia exercer com o que aprendi na faculdade e na vida".

A emissora também já abriu espaço para a repórter Juju Bonita que comandou durante um dia o programa Hora do Zap, também em rede nacional.

Lisa Gomes (foto: Foto reprodução internet)

Essa nota foi publicada primeiramente pelo portal Terra