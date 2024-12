Irmã de Davi brito está grávida? Veja o que diz assessoria

Flora Cruz, a 11ª eliminada do reality show, compartilhou uma foto dentro do elevador com alguns colegas de confinamento. No clique aparecem Gilson de Oliveira, Zé Love, Julia Simoura, Fernando Presto e Raquel Brito.

Um detalhe que chamou a atenção da web foi a barriga saliente exibida pela irmã de Davi Brito, o que gerou várias especulações sobre uma suposta gravidez da ‘it girl’.

Os internautas reagiram nas redes sociais. ‘’Se não for gravidez é verme’’, disse um. ‘’Ela tirou a papada, mas esqueceu a barriga’’, comentou outro. ‘’Como ela entrou no reality grávida?’’, questionou uma terceira.

Procurada pela coluna, a assessoria da ex-peoa se manifestou sobre o assunto. ‘’Informamos que os rumores sobre uma possível gravidez de Raquel Brito não são verdadeiros’’, afirmou.

Os boatos de gravidez surgiram desde a saída de Raquel do programa no início de outubro. Na época, um laudo médico apontou que ela ‘apresentou episódio súbito de dor torácica’ e por isso foi desclassificada de 'A Fazenda 16'.

Matéria publicada pelo site Meio News