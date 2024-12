Grande final de A Fazenda 16 atinge a liderança e bate recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro

Na noite desta quinta-feira, 19/12, a grande final de A Fazenda 16, com o anúncio de Sacha Bali como campeão, ficou na liderança por 8 minutos e ainda bateu o recorde de audiência da temporada em São Paulo, com média de 7,4 pontos, e o maior share desde a estreia, com 16,1%. O pico foi de 7,9 pontos. Com o resultado, o reality rural, exibido das 22h32 à 0h09, também consolidou o segundo lugar isolado com boa vantagem em relação ao SBT, que registrou 4,8 pontos na terceira posição.

Liderança também no Rio de Janeiro! A atração comandada por Adriane Galisteu ficou em primeiro lugar por 20 minutos e também conquistou a maior audiência do ano, 7,7 pontos, e o segundo maior share , 16%. O pico foi de 8,3 pontos. O SBT manteve a terceira colocação com apenas 3,9 pontos de média.

Sacha Bali foi o grande vencedor desta edição com 50,93% dos votos do público e conquistou o prêmio de R$ 2 milhões. Já Sidney Sampaio ficou em segundo lugar com 23,98% dos votos e levou para casa um carro avaliado em R$ 230 mil. Yuri Bonotto ficou com R$ 50 mil.

Apresentada por Adriane Galisteu, A Fazenda 16 foi produzida pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fonte: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados

Dados Domiciliares / Grande SP e Grande RJ