Sacha Bali é o grande vencedor de ‘A Fazenda 16’: O ator já tem plano para o prêmio de 2 milçhões

A vitória de Sacha aconteceu de maneira expressiva. O campeão do reality da Record recebeu 50,93% dos votos, contra 23,98% do segundo colocado. Com o resultado,Sidney recebeu uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil.

Ao anunciar o vencedor, Adriane Galisteu fez um discurso repleto de referências musicais, com citação a ‘Em Busca Da Minha Sorte’, de Billy SP e Thiaguinho. A apresentadora também relembrou a trajetória dos dois antagonistas.

Em noite que contou com a presença dos ex-participantes da edição, o primeiro anúncio foi o quarto lugar de Gui Vieira, que teve 6,63% dos votos para ser campeão. Na sequência, foi a vez de Yuri Bonotto ser apresentado como terceiro colocado, com a preferência de 18,46% dos espectadores. O influenciador garantiu o prêmio de R$ 50 mil.

Quem é o novo vencedor de A Fazenda?

Sacha Bali tem cerca de 647 mil seguidores no Instagram e uma longa carreira no cinema e televisão. Filho do cineasta John Howard Szerman, o carioca de 46 anos já trabalhou como ator, diretor, produtor e roteirista.

o vencedor também já tem planos para gastar os seus milhões. Com essa dinheirama, Sacha pretende aposentar sua mãe, conforme fez questão de evidenciar dentro do reality, e também quitar o famoso apartamento de ipanema, que virou pauta em uma das roças exposto por Gisely Bicalho

A Fazenda (foto: Foto reprodução internet)

Texto publicado pelo site Terra