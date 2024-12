Rodrigo Faro chega para gravar seu último programa na Record

Rodrigo Faro grava nesta sexta-feira (20) o seu último programa na RECORD. O apresentador e a emissora optaram pela não renovação de contrato, encerrando um vínculo de 16 anos, com muito sucesso aos sábados e de permanência constante aos domingos.

Nesta sexta-feira (20), Faro irá comandar o quadro ‘A Última Chance, com o campeão Sacha Bali e os demais finalistas de A Fazenda 16. Esse programa será exibido já no próximo domingo (22). Além disso, o apresentador também vai gravar as últimas ações de publicidade.

Apesar de ser a última gravação, o Hora do Faro terá sua última exibição apenas no dia 29 de dezembro. Na ocisão, o apresentador deixa a tela da emissora oficialmente em um programa especial e que já foi gravado.

Após o anúncio da não renovação de contrato, Faro já se despediu dos funcionários do canal e também esvaziou o seu camarim, carregado de muita emoção e boas lembranças.

As informações são do portal Alta Definição