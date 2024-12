Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostram o rostinho da filha Clara

Neste último domingo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda dividiram com os fãs as primeiras imagens que mostram o rostinho da primeira filha do casal, a pequena Clara que escolheu um dia muito especial para vir ao mundo.

Clara, a filha mais nova de Zezé, veio ao mundo bem no dia de Natal. Graçole deu à luz a menina exatamente no dia 25 de dezembro de 2024. Graciete começou a se sentir mal durante a ceia natalina em família e foi levada à maternidade por Zezé logo que deu os primeiros sintomas de que poderia estar parindo a qualquer momento.

Primogênita da influenciadora, Clara é a quarta filha do cantor sertanejo. Além de Wanessa, que tem 41 anos, ele também é pai de Camilla e Igor -- de 39 e 29 anos, respectivamente -- da união com Zilu Camargo, de quem se separou em 2014, após 30 anos de união.

Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Clara (foto: Foto reprodução Instagram)

Graciele relembrou, em entrevista ao Fantástico, suas quatro perdas antes de, finalmente, conseguir completar uma gestação:

"Quando eu passei no corredor [da maternidade], eu só via as plaquinhas de bebê, com os nomezinhos. Eu olhei assim e comecei a chorar. Foi quando caiu a ficha. Todo mundo nascendo e eu tirando. Foi a primeira vez. Mas agora eu voltei com ela!", disse, emocionada.

Zezé conseguiu acompanhar o parto da filha e aproveitou para apontar. "Tem a boca do pai, o queixo do pai", se derreteu.