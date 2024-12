Wanessa Camargo será a madrinha de Clara, filha de Zezé e Graciele Lacerda

Wanessa Camargo, além de irmã mais velha da quinta filha de Zezé Di Camargo, será também a madrinha de Clara, que nasceu no último dia 25 de dezembro, bem no dia de Natal.

A notícia chegou para a cantora através de uma caixinha, quando ela estava ao lado dos filhos, João Marcus, 12, e João Francisco, 9, do seu casamento com o empresário Marcos Buaiz.

Ao abrir o objeto, lá estava o anúncio. A notícia deixou a namorada de Dado Dolabella emocionada. Wanessa confessou para a madrasta que, se tivesse uma filha, a chamaria de Maria Clara:

"Tu querias tanto uma menina, que estou te entregando", disse Graciele.

A aproximação entre as enteada e madrasta, começou a acontecer quando diferente de Zilu Godoy, Zezé passou a aceitar o namora da filha com Dado Dolabella e conseguiu reunir parte da família sem o já tradicional arranca rabo entre as duas que acabou virando páginas de jornais no início da relação do pai com Graciele publicamente.