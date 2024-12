John Sakra emociona a internet ao fazer show em praça pública apenas tendo o pai, Geraldo Luís, na plateia

O DJ Jonh Sakra passou por uma situação inusitada ao enfrentar sua única e também a mais importante plateia de sua vida.

O rapaz, já acostumado a tocar para o Brasil inteiro no programa de televisão do pai, o apresentador Geraldo Luís, sentiu na pele as dificuldades encontradas por qualquer artista em início de carreira, mesmo sendo filho de um dos apresentadores mais populares da televisão brasileira. Geraldo apresenta dois programas ao vivo semanalmente na Rede TV!

A cena inusitada, que vem ganhando força na internet, chamou a atenção por ter um único expectador na plateia, enquanto o DJ reproduzia a sua setlist em uma praça pública na noite de Natal, no interior de Minas Gerais.

Sentado literalmente no chão da praça, os olhos de Geraldo Luís brilhavam para incentivar o filho continuar exercendo sua função, mesmo que não chegasse mais ninguém, durante um tempo.

Mesmo com o contratempo, o profissional da música não deixou de exercer o seu trabalho e mostrou todo o profissionalismo, certamente herdado do pai, que também já passou por situação semelhante no início da carreira e concluiu o trabalho com sorriso no rosto.

Nas redes, o DJ reconheceu o apoio e a importância do pai:

“Existem pessoas que valem mais do que multidões… Obrigado, pai, por ser meu grande fã”

O apresentador também deixou uma mensagem para o filho:

Geraldo Luis e Jhon Sakra (foto: Foto reprodução internet)

“Lembre-se sempre que te falo, meu filho! Tudo vale ser feito quando se ama, teu pai começou falando para ninguém e hoje eu falo para um país. Ninguém começa do topo, você está na sua conquista e isso é lindo. Praças! Toque nas praças, nos coretos, onde a música te levar”, escreveu o apresentador.

Apesar do espaço inicialmente vazio, alguns pedestres pararam para assistir à performance. A cena lembrou o verso de Milton Nascimento em “Nos Bailes da Vida”: “todo artista tem de ir aonde o povo está”.

Pelas redes sociais, e até fora delas, é comum ver a convivência afetuosa e respeitosa entre pai e filho que se festejam diariamente.

Nos corredores da Rede TV! Onde Geraldo e John exercem suas funções, o garoto é festejado e admirado quando passa pelos corredores da emissora e não é só pelo pai.

Nas redes sociais, o apresentador também faz questão de incentivar o talento do filho e dividir seus momentos afetuosos ao lado do herdeiro.

A situação não impediu que pai e filho divulgassem as imagens do evento em suas redes sociais, e Jhon Sakra ganhou uma plateia gigante na internet.