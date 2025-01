Davi Brito lança dancinha e mostra seu gingado na web

Desde que deixou o BBB 24 como campeão absoluto do programa mais vigiado do Brasil, que Davi Brito virou motivo de controvérsias e chegou a perder milhões de seguidores com seus conteúdos duvidosos que eram apresentados em suas redes sociais.

Outro ponto negativo que queimou a imagem do ex-motorista de aplicativos junto ao público foi o término inesperado com Mani Rego, assim que o campeão deixou a casa milionário.

No meu de tudo, Davi ainda enfrentou turbulências ao tentar se relacionar com mulheres fora da web e acabou respondendo a um processo na justiça pela lei Maria da Penha.

Agora, Davi continua a buscar conteúdos para continuar engajando seu perfil nas redes sociais, que chega a ter milhões de visualizações.

Nesta terça-feira, o ex-BBB lançou uma da Vianna sensual e mostrou todo seu gingado nas redes.