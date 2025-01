Fabio Jr. passa por perrengue com temporal e ventania

Um vídeo do cantor Fábio Jr. durante uma apresentação começou a viralizar nas redes sociais por conta do perrengue que o artista passou em cima do palco.

Durante o show, uma tempestade tomou conta do local e o artista, apesar de tentar levar na esportiva e brincar com o público, teve que interromper a apresentação, que acabou deixando o cantor literalmente descabelado.

Nas redes sociais, internautas observaram que o artista não usa peruca, caso contrário, Fábio ficaria totalmente sem cabelo. Veja o vídeo.